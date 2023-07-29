Вона до останнього захищала Маріуполь. Втратила там найдорожче - дім та чоловіка. Потрапила в полон.... Пережила Оленівку. Але не зламалася. Це історія про захисницю "Азовсталі" Аліну Габурич. В квітні цьогоріч її вдалося звільнити з полону - в числі сотні інших українців. Зараз жінка проходить реабілітацію.

Проте нашому Станіславу Кухарчуку вдалося поспілкуватися із тендітною, але незламною захисницею. Що давало їй сил жити - дивіться далі.

Так, минулої осені 6-річний Єгор Габурич вимагав від кремлівського тирана повернути додому його маму, захисницю "Азовсталі". Його батьки Аліна та Вадим встигли вивезти хлопчика з Маріуполя на Черкащину буквально за день до вторгнення. Через кілька місяців Вадим Габурич загинув, а мама Аліна потрапила в полон і провела там майже рік…

Це перші кадри Аліни Габурич після повернення на вільну українську землю. Маму Єгора у числі 100 наших захисників та захисниць обміняли 10 квітня цього року. Але зустріч після 11-місячного полону мами та сина відбулася значно пізніше …вже у лікарні. До мами маленький хлопчик прийшов з кошиком квітів і одразу кинувся в обійми.

А так чотири місяці потому Єгор знову поспішає на зустріч до своє мами. Напередодні, в неї був День Народження і син їде з квіткою. Дорогою у село Підставки, де мешкають батьки його загиблого тата, Єгор мовчазний і зосереджений. З мамою він бачиться не часто, адже вона досі перебуває на реабілітації.

Біля воріт маленького онука зустрічають дідусь та бабуся, мама - чекає в будинку.

Поки мама та син насолоджуються першими хвилинами зустрічі, батьки Вадима накривають на стіл. Кожному гостю в цьому домі завжди раді.

Так само батьки частували і сина з його побратимами. Вадим часто виривався додому зі служби. Тепер тут про нього нагадують лише світлини на стіні, маленький син Єгор та дружина Аліна. 23 квітня Вадим попав під авіаудар на "Азовсталі", отримав уламкові поранення, але був живий. З росіянами командування домовилось про евакуацію тяжкопоранених з міста, але своєї обіцянки окупанти не дотримали. Вадим, як і десятки інших оборонців Маріуполя, помер просто в шпиталі…

Аліна Габурич - захисниця Маріуполя:

Покликали хірурга і хірург сказав, що чоловік загинув …в мене був такий шок …і тут одразу поступила команда виїжджати в свій бункер. Я просто в ступорі сіла в машину і вже там сльози, істерики. Я попросила не повідомляти батькам …хотіла, щоб вони подовше не знали, дуже переживала за їхнє здоров'я і життя. Бо я не знала, як відреагують на таку звістку і я надіялась, що я приїду і сама це повідомлю.

Аліна потрапила в полон через два тижні після загибелі Вадима. За наказом її підрозділ здався 19 травня. Перед виходом з бункера Аліна встигла попросити свою подругу і волонтерку Ірину Апілат пригледіти за її синочком. Весь час, поки мама була в полоні, Єгор жив у татових батьків, а Ірина всіляко їх підтримувала.

Ірина Апілат – волонтерка:

Я пообіцяла …я Аліні дала слово, що я буду допомагати - вже не могла. І не дати слово - не могла якось так. Я думаю, що на моєму місці і Аліна зробила те саме ….я дуже сподіваюсь, що для моєї дитини знайшлись би люди, які зробили те саме у подібній ситуації.

Саме розуміння, що її дитина під надійною опікою - Аліні і давало сили вижити і не зламатись в полоні.

Аліна Габурич - захисниця Маріуполя:

Я маю виховувати сина, за нас двох, я маю відповідальність за батьків, за рідних чоловіка …я так відчувала тоді, і я так спланувала, що маю вийти звідти живою, неушкодженою і на скільки це можливо - психологічно здоровою …Тому в полоні єдиним варіантом абстрагуватися для мене був сон - я спала цілими днями.

Хоча той 11-місячний сон Аліні вже ніколи не вдасться забути. Першим місцем утримання для неї та побратимів стала сумнозвісна Оленівка. В камері на шістьох росіяни утримували більше двадцяти наших жінок. Камера з найбільш непокірними, в якій знаходилась і Аліна, була буквально через стінку з катувальною кімнатою…

Аліна Габурич - захисниця Маріуполя:

Таке було відчуття, що на нас просто психологічно тиснуть і дивляться, як ми будемо себе вести. Ми чули, хто туди заходить і нам було тяжко, бо знущаються над нашими хлопцями. Ми чуємо тільки крики і не знаємо, чи вийде він звідти живий. Це напевно було найтяжче за весь час …ну і теракт …коли взірвався барак - це було просто жахливо - це була ніч, ми чули ці всі крики поранених, чули, як хлопці просили про допомогу, бився шифер, метушня, а потім зранку побачили, як хлопців заводять поранених з бараку і до нас дійшло.

Після полону Аліна намагається заповнити кожну хвилину свого життя родиною. Для неї це вкрай важливо - вдосталь набутись з рідними і близькими. Але час від часу, навіть не помічаючи цього, Аліна знову повертається в полон спогадів… через чотири місяці після звільнення - пережитий тендітною жінкою біль рветься на зовні.

Завжди пропонують сісти на стульчик, а тут сфоткали оголеною, так ще і посадили на картани, потім відео показували з нашими загиблими хлопцями з бараку, а ще пропонували написати, як ти хочеш, щоб тебе стратили - або розстріл, або повішання. Я сказала, що не буду нічого обирати - мені ще не час помирати.

Реабілітація в Аліни скоро закінчиться і вона планує продовжити службу, вирішити питання з житлом і нарешті забрати Єгора. Будинок, який разом із Вадимом вони придбали, залишився в окупації під Маріуполем. Росіяни забрали в Аліни все, що могли …і навіть чоловіка, тіло якого вони досі так і не віддали.