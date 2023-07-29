Під час війни, кажуть прикордонники, швидкість і точність виявлення зброї та вибухівки дуже важливі.

Після пʼятьох місяців відрядження з Іспанії повернулися шестеро кінологів Державної прикордонної служби України. І не самі, а з подарованими їм іспанськими вівчарками, які натреновані на виявлення вибухівки та зброї. Чотирилапі навчені за європейською методикою, яку і переймали майже півроку наші кінологи. Докладніше про це - Вікторія Балицька.

Лінда - вівчарка з Іспанії, яка відтепер служитиме в Україні. Тварина має знайти, в якій із пʼяти валіз захована граната. Лінда безпомилково підсуває носом валізу з вибухівкою.

Вівчарку привіз в Україну кінолог прикордонної служби Віталій Кулибаба. Відтепер вони нерозлучні.

Віталій Кулибаба, кінолог Державної прикордонної служби України:

Був приємно вражений емоціями, зразу підбігла почала облизувати, пригати, стрибати. Тобто агресії ніякої не проявлялось. Молодець, браво.

Лінда - одна із шести собак, яких іспанські інтруктори-кінологи навчили та подарували Україні. Тренували вівчарок разом із шістьма українськими прикордонниками, які впродовж пятьох місяців переймали досвід у місті Ельпадро, що біля Мадриду.

Іспанські колеги показували, як дресирувати собак за так званою операндною методикою. Вона принципово відрізняється від української та дозволяє дуже швидко навчити чотирилапих виявляти зброю та вибухівку.

Прикордонники, які повернулися в Україну разом із тваринами, впроваджуватимуть тут європейський тип виховання собак.

Сергій Любинецький, кінолог Державної прикордонної служби України:

Для собаки це певна гра, і ми її в певному сенсі не заставляємо робити. Вона сама це хоче і сама пропонує певну поведінку. Ми раніше в нашому Центрі використовували класичну навчання, якщо ви знаєте Павлова, методику. В Європейському союзі більше використовують операндний метод дресирування. Коли ми підкріплюємо правильну поведінку самостійно правильно поведінку собаки.

В основі методики - використання так званого клікера.

Сергій Любинецький, кінолог Державної прикордонної служби України:

Вона сіла, ви кажете "молодець, хорошо", це дуже тривалий по часу момент заохочення. А коли собака сіла і ми використовуємо клікер, ми клац і це дуже короткий момент заохочення, маркування правильної поведінки. І для собаки від одноманітний.

Біра швидко знаходить гранату в автомобілі. При цьому її власник перебуває на безпечній відстані.

Сергій Любинецький, кінолог Державної прикордонної служби України:

При оперативній обстановці може бути така ситуація, що замінована машина і нам треба, щоб кінолог був безпеці. Це саме головне. Тому може бути пуск здійснений з великої відстані може бути використаний також лазер.

Під час війни, кажуть прикордонники, швидкість і точність виявлення зброї та вибухівки дуже важливі. Тож використовуватимуть європейську методику навчання собак. А іспанським колегам українці вдячні не лише за новий досвід, а і за гостинність.

В'ячеслав Яковенко, кінолог Державної прикордонної служби України:

Іспанці насправді дуже гарно зустріли і люди такі привітливі всі, доброзичливі навіть, всі старалась допомогти, а деякі як узнавали, що з України, то взагалі всі "лайки" ставили.

Кінологи сподіваються, наступного разу навчання вібудуться вже в Україні.