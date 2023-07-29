В Україні набули чинності норми закону про доплати військовим. Він передбачає, що захисники отримуватимуть щомісячну додаткову винагороду у розмірі від 30 000 до 100 000 грн за безпосередню участь у бойових діях чи виконання інших бойових завдань.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський.