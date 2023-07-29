Зарплати військових: Веніславський розповів, хто і скільки отримуватиме (відео) [ Редагувати ]
В Україні набули чинності норми закону про доплати військовим. Він передбачає, що захисники отримуватимуть щомісячну додаткову винагороду у розмірі від 30 000 до 100 000 грн за безпосередню участь у бойових діях чи виконання інших бойових завдань.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський.
Насамперед військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійснюють інші заходи забезпечення безпеки й оборони держави, вони отримують від 30 до 100 тисяч гривень щомісячно на умовах визначених КМУ.
Тобто ті, хто беруть безпосередню участь у бойових діях, отримують відповідно до 100 тис. грн додаткової грошової винагороди. А ті, хто беруть участь в інших заходах забезпечення безпеки й оборони - отримують від 30 тис. грн в залежності від того розрахунку, який затверджується КМУ...
Військовослужбовці, які отримали звання Героя України, отримують додаткову щомісячну грошову винагороду в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.
Військовослужбовці, які є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького, а також військовослужбовці-жінки, які є повним кавалером Княгині Ольги, отримують дві мінімальних заробітних плати. І кавалери Ордена за мужність отримують одну мінімальну заробітну плату.
Також одну мінімальну заробітну плату додатково отримують сім'ї Героїв, які є повними кавалерами вищезгаданих орденів.
Верховна Рада унормувала питання додаткової оплати військовослужбовцям строкової служби - вони отримують 6 000 грн. Оскільки за умови дії воєнного стану звільнення в запас зі строкової військової служби не передбачено, цими ж нововведеннями ми передбачили, що військовослужбовці строкової служби можуть перейти у статус осіб, які є призваними за мобілізацією під час дії воєнного стану, та отримувати вищезгадані виплати.
І також курсанти військових навчальних закладів отримують 2350 грн на місяць.
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