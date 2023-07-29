Українські фехтувальниці пробилися до чвертьфіналу Чемпіонату Світу. Українки здолали збірну Італії. Нагадаю, одна з представниць нашої команди - Ольга Харлан могла більше й не виступити на турнірі. Все через відмову потиснути руку росіянці. Лише напередодні ввечері виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію українки. А президент Міжнародного Олімпійського комітету гарантував спортсменці автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду в Парижі. Усі подробиці - в матеріалі Тетяни Логунової.

Ольга Харлан продовжує боротьбу за медалі Чемпіонату Світу у Італії. Вже сьогодні вона візьме участь у командних змаганнях з жіночої шаблі. Напередодні пізно ввечері виконком міжнародної федерації фехтування ще раз переглянув рішення про дискваліфікацію українки і призупинив її. Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України:

Міжнародна федерація фехтування допустила Ольгу Харлан до продовження змагань у рамках Чемпіонату світу у Мілані. Це справедливе і правильне рішення. Розгляд питання про дискваліфікацію відкладено.

І це ще не все. Ольга Харлан точно їде на Олімпіаду в Парижі. Міжнародний Олімпійський Комітет гарантував українці квиток на Ігри. Незалежно від кваліфікаційних балів. Про це йдеться в листі президента МОК Томаса Баха, який він надіслав українській спортсменці.

Враховуючи вашу унікальну ситуацію, Міжнародний олімпійський комітет забронює для вас додаткове місце на Олімпійських іграх 2024 в Парижі на випадок, якщо вам не вдасться кваліфікуватися на змагання у період, що лишився попереду. Ми робимо цей унікальний виняток також через те, що процедури, які тривають, ніяк не компенсують кваліфікаційні бали, які ви втратили через дискваліфікацію.

Ольгу Харлан - одну із найсильніших фехтувальниць світу - відсторонили від змагань у четвер. За те, що після перемоги над росіянкою вона відмовилася потиснути тій руку. Міжнародна федерація з фехтування була попереджена - українські атлети не подаватимуть руки представникам країни-агресорки. Утім, за день до інциденту спортивні функціонери змінили правила. І скасували опцію заміни рукостискання на дотик зброєю.

Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України:

Те, що ми бачили, це була конкретна провокація з російської сторони російської спортсменки під нейтральним прапором. Тому що бачили, що вона робила провокацію проти Ольги Харлан. Вона підійшла, вона робила провокацію, вона довгий час тримала руку, вона чекала.

Рішення про дискваліфікацію українки різко розкритикували у світі спорту. Німецька федерація фехтування назвала його фатальним сигналом, який виходить далеко за межі світу спорту і закликала до зміни правил. А колега і коханий української спортсменки - дворазовий призер Олімпійських ігор шабліст Луїджі Самеле - написав, що йому вперше в житті соромно бути частиною цієї системи.

Змінити правила міжнародна федерація фехтування готова. Принаймні, про цеповідомляють профільні ЗМІ. Традиційне рукостискання в кінці поєдинку пропонується замінити на дистанційне вітання. Що дозволить українським спортсменам не наближатися до росіян, які виступають під нейтральним прапором.