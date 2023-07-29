Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту (відео) [ Редагувати ]
Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Сили оборони продовжують просуватися вперед на флангах, відбиваючи у ворога панівні висоти. Це дуже непроста робота. Воїни третьої штурмової бригади показали атаку однієї з позицій ворога. Штурм закінчився вдало. Підсумок - квадратний кілометр звільненої території, восьмеро полонених і незліченна кількість знищених ворогів.
Бійці третьої роти другого штурмового батальйону виходять із бронемашини і одразу вступають у бій!
Бахмутський напрямок. У цій лісосмузі засіли російські окупанти. Територія ретельно замінована ворогами. Але це не зупиняє наших воїнів!
Бій важкий! росіяни щільно криють артилерією. Наші хлопці отримують поранення.
Наклавши катетор вище рани, українські штурмовики продовжують йти вперед!
В ході цієї операції звільнено понад кілометр української території. Восьмеро окупантів поповнили обмінний фонд!
росіяни намагалися контратакувати, але невдало. Частина особового складу накивала п'ятами, решта - відправилася на концерт кобзона.
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