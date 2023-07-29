"Бастіон-02". Реактивна система залпового вогню українського виробництва! Кадри її роботи не часто публікують в Інтернеті. Але просто зараз у сюжеті, підготовленому спільно з колегами з Військового телебачення, - ми покажемо, як працює ця зброя вітчизняного зразка. І розкажемо, чому оновлена версія нашого "Бастіону" - мов кістка пОперек горла для окупантів.

Екіпаж реактивної установки "Бастіон 02" на фронті майже не має вихідних.

"Бастіон 02" - це поєднання бойової частини БМ-21 "Град" і шасі автомобіля КрАЗ. Ця версія має подовжену колісну базу, тут можна розмістити додатковий обсяг боєкомплекту.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:

"Бастіон – 02" обладнаний двома переносними зенітно-ракетними комплексами. Крім того, особливістю цієї реактивної системи залпового вогню є й механізм автоматичного перезаряджання, завдяки якому після перезаряджання вогонь можна відкрити у лічені хвилини.

Нині на фронті такі "Бастіони" трапляються рідко. Втім у бою установка вітчизняного виробництва вже завоювала репутацію точної та ефективної зброї.

Позивний "Лео" військовослужбовець Збройних сил України:

В екіпаж нашого "Бастіону" входить 3 особи, тобто це водій, навідник і командир машини. Кожен має свої обов'язки, я їм передаю приціл і напрямок навідник вибігає і наводиться по заданих координатах.

Робота на позиції зазвичай займає до 15-ти хвилин - діляться артилеристи 63-ї окремої механізованої бригади. Після відпрацювання по цілі головне - якнайшвидше поїхати геть, аби не потрапити під ворожу відповідь.

Позивний "Лео", військовослужбовець Збройних сил України:

Після того, як ми відпрацювали, ми швиденько скручуємо панораму і пакет, складаємо бусоль і відʼїжджаємо в спеціально обладнані місця, де переочікуємо в районі півгодини і якщо немає додаткової роботи, відʼїжджаємо в основне місце очікування.

Бійці кажуть - навчилися пересуватися дуже швидко. Водій "Бастіона" показує нам робоче місце і розповідає про рекорди екіпажу.

Позивний "Фунтік", військовослужбовець Збройних сил України:

Максимальну швидкість, яку довелося нам розвивати, це 95 км, проходимість в неї дуже гарна, в управлінні машина як машина, звичайно, не закордонна, там трохи краще керувати, але керується добре.

На цих кадрах видно, як екіпаж "Бастіону" нищить піхоту й ворожі ангари з боєкомплектом. Наші захисники розповідають - ворог уже тривалий час полює на цього залізного монстра. Втім уміле маскування та досвід допомагає екіпажу лишатися невловимими.