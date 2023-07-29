У районі Красногорівки та Веселого українські оборонці просунулися на 2 км

Українські сили оборони просунулися на Авдіїївському напрямку. Тиснуть на ворога з півночі та півдня Бахмуту. Окупанти ж у відповідь продовжують тероризувати постійними обстрілами населені пункти Донецької і Луганської областей. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Більше про оперативну ситуацію на Сході нашої країни - в нашому огляді.

На Луганщині під вогонь ворожої артилерії потрапило село Невське. Ризикуючи життям, правоохоронці везуть місцевим продукти і ліки і вмовляють людей евакуюватися.

Було доставлено хліб до таких населених пунктів як Неське, Греківка, Новолюбавка та Макіївка. Було доставлено 500 буханок хліба, роздано старлінк для зв'язку та було евакуйовано одну жінку.

Авіаційного удару росіяни завдали і по Білогорівці. На Донеччині минулої доби росіяни скинули дві авіабомби на Нью-Йорк - пошкоджено 9 будинків і адмінбудівлю, також загорілася господарча споруда.

На території Курахівської громади внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа пшеничного поля. Вогнем знищено 2 гектари врожаю. Попри постійні обстріли і всіяні снарядами поля, аграрії продовжують працювати. У таких надзвичайно складних умовах фермери збирають зернові та зернобобові культури.

Бувають і подозрітельні предмети у нас: і касети, і різні труби від "Ураганів" та "Смерчів". Подарків много по полям валяються, акуратно треба.

Окрім знищення пшениці й будівель росіяни, продовжують вбивати мирних українців.

До війни в населеному пункті мешкало триста селян, нині - лише 14. У селі відсутні комунікації, кожен будинок пошкоджений, більшість - зруйновані вщент. Тут нема ні магазинів, ні аптек. Люди виживають лише завдяки допомозі волонтерів і правоохоронців.

Катерина Сабірока, старший інспектор відділу комунікації ГУ НПу в Донецькій області:

Привезли воду, якої тут нема, привезли їм речі та необхідні медикаменти. Також мешканці цього села просили привезти будівельні матеріали.

У районі Красногорівки та Веселого українські оборонці просунулися на 2 км, а на південному фланзі Авдіївки - на 600 метрів. На півдні від Бахмута наші воїни поступово рухаються вперед. Жорсткі бої тривають у районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. Ворог веде інтенсивний вогонь, та Сили оборони відбивають атаки.

Росіяни щільно криють артилерією, територія на підступах ретельно замінована. Проте нашим бійцям влалося звільнити 1200 метрів української території тавзяти в полон 8 росіян.

Днями наші оборонці звільнили село Старомайорське. Битва за село була важкою та коштувала українським оборонцям нелюдських зусиль. На цих кадрах оператори Сил Спеціальних операцій нищать окупантів.

Оператори виявили та заблокували росіян, почався бій, під час якого загарбники були змушені здатись у полон.