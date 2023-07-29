В Україні цього тижня набув чинності закон про заборону пропаганди російської імперії. Він зобов'язує місцеву владу прибирати об'єкти радянської та імперської пропаганди, та перейменовувати вулиці, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив заступник голови Українського інституту національної пам'яті Володимир Тиліщак.

Цей закон врегульовує ту сферу, яка і так здійснюється. На сьогодні в Україні цей процес отримав назву "деколонізація", він активно проходить з початку широкомасштабного вторгнення. І насправді він є такою відповіддю на це вторгнення, оскільки ні для кого не залишається таємницею, що ці пам'ятники, ці символи означають.

Чому їх встановлювала російська імперія протягом десятиліть і століть в українських містах і селах. Чому публічний простір насичували такими символами, які мали демонструвати з одного боку приналежність України до того самого інформаційного, культурного політичного поля що й росія. А з іншого боку демонструвати вищість російської культури, російських мілітарних традицій над українськими.

Саме тому в українських містах, селах і встановлювали в радянський час і пам'ятники Леніну, і пам'ятники Пушкіну, і фактично і пам'ятники, і вулиці як Леніну, так і Пушкіну були обов'язковими в українських населених пунктах.

Україна впродовж останніх десяти років системно позбувається імперської спадщини. У 2015 році був ухвалений закон про заборону і засудження комуністичного тав і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів і заборону їхньої пропаганди, в результаті якої абсолютну більшість символів, які пропагували комуністичний режим, було прибрано з вулиць.

З початком широкомасштабного вторгення почався процес на місцях, в громадах, за ініціативи громадських активістів по очищенню публічного простору і від інших символів російського домінування. А весною цього року цей процес було оформлений прийняттям закону про засудження російської імперської політики та деколонізацію топонімії.

Він вступив в дію з цього тижня. І він визначає конкретні терміни впродовж яких публічний простір міст у сіл повинен очиститися від цієї символіки. На цей процес відводиться шість місяців.