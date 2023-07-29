І знову Пригожин. Засновник ЧВК "Вагнер", якого після спроби заколоту практично списали з рахунків, несподівано з'явився у Санкт-Петербурзі, де Кремль проводить саміт із країнами Африки за участю путіна. І це викликало нову хвилю чуток - невже російське керівництво таки вибачить Пригожина? А якщо так - то що далі? Його приватну армію використають у Білорусі? Чи можуть знову направити на український фронт?

Дмитро Анопченко поговорив із експертами британської Міжнародної кризової групи, які одразу у кількох країнах провели власне дослідження щодо "вагнерівців" та їхньої подальшої долі.

Це стало сенсацією. У кулуарах саміту росія-Африка дійсно побачили людину, яку тут точно не чекали: Євгена Пригожина. Захід за участю путіна, простим смертним і близько не підійти; більше того, він ще і зустрівся із президентом Центрально-Африканської республіки. І це змусило західних аналітиків знов заговорити: а що, власне, відбувається? Невже Пригожин знову зможе повернутися, а з ним і його приватна армія?

На цих кадрах російська армія приймає техніку "вагнерівців". І здавалося б, це вже крапка. Максимум - дадуть пересидіти у Білорусі і те ненадовго. Звідки ж тоді цей пітерський вояж? Свій звіт щодо майбутнього найманців підготували експерти британської аналітичної структури - Міжнародної кризової групи, я почув їхні думки.

Щодо долі самого Пригожина, то тут західні аналітики очікують, що Москва його "спише", але із часом, що називається по-тихому.

Саймон Шлегель, аналітик Міжнародної кризової групи (ICG):

Я думаю, що це цілком вірогідно. В момент, коли у Москві прийдуть до висновку, що повинні надіслати сигнал іншим можливим заколотникам у росії. Тим, хто може проявити непокору чи занадто голосно висловлювати своє незадоволення ситуацією у російській армії. Тому так - Пригожина можуть ліквідувати; це цілком можливо, на мою думку.

Згадати хоча б президента Байдена, який щодня отримує доповіді розвідки і пожартував щодо Пригожина:

Якби я був ним, я би із обережністю ставився до того, що їм. Був би пильним, коли обідаю, "приглядав" - що там в меню. Жартую звісно, але хто знає…

Втім, поки цього не сталося і вагнерівці облаштовуються ось у цьому таборі у Білорусі, західні аналітики не бачать прямої загрози, що найманці можуть якимось чином загрожувати Україні. Кажуть, без доступу до російських в'язниць і без важкої техніки ПВК вже не те.

Саймон Шлегель, аналітік Міжнародної кризової групи:

З того, що ми знаємо, цей табір у Білорусі може прийняти приблизно вісім або дев'ять тисяч чоловік. А це не дуже велика сила для будь-якого нападу на Україну, особливо якщо вони з легким озброєнням. Мені дуже важко уявити, як би вони пройшли зараз через замінований кордон з Україною цими вузькими дорогами - вглиб України. Як би вони пройшли через українську лінію оборони - без підтримки авіації авіаційної підтримки чи без важкого озброєння? Дуже важко уявити.

Що вони можуть зробити - так це обрати тактику коротких рейдів через кордон - винятково щоб відволікти Збройні сили України від боїв і розтягнути лінії оборони. Але важко уявити, що Україна цього не побачить. Зараз ЗСУ мають кращі можливості стріляти далі, ніж було у лютому минулого року. Тож вони зможуть одразу атакувати вагнерівців - щойно ті перетнуть кордон. Не думаю, що ЗСУ будуть використовувати далекобійну зброю проти самої Білорусі. Але щойно такий "рейд" зайде на українську територію, їх одразу ж атакують.

Військові аналітики також не виключають спроб вагнерівців тримати в напрузі Польщу, імітуючи підготовку до можливих рейдів з Білорусі на територію НАТО. Тоді офіційний Мінськ міг би говорити, що не має до цього жодного відношення - мовляв, "це ж найманці, їх ніхто не контролює". Але саме "імітуючи". Просто для створення ще більшої напруги. Бо будь-якого іншого застосування Пригожину експерти вже не бачать.

Кажуть - якщо до заколоту і була інформація, що колишнього кремлівського кухаря можуть використати на виборах як технічного кандидата, то тепер ніхто ризикувати не буде.

Алісса де Карбоннел, експерт Міжнародної кризової групи:

Якби ви запитали мене перед тим, як все сталося, то Пригожин був персонажем, який служив інтересам путіна і щодо виборів я б вам точно сказала - так. Не впевнена, що це зробили би, аби забрати голоси в опозиції, скоріше,щоб мобілізувати російських "правих". Адже він був абсолютно лояльним до путіна, незважаючи на те, що критикував недоліки російської армії і багатьох людей там. Але він же ніколи не критикував особисто путіна. І це був такий традиційний спосіб показати - є путін, він знає про помилки якихось людей у своїй команді, але сам невинуватий. Так було роками - але не зараз! Розпуск "вагнерівців", якщо ще і не сталося, але цілком може бути в процесі. І зачистка всієї медіа-імперії Пригожина; всього, де він мав бізнес-інтереси, всіх його контрактів. Складно повірити, що путін не розізлився через зраду того, хто демонстрував лояльність до нього.

Але чи можливо, що Пригожина і армію найманців просто запроторять до Африки? Може його поява на "африканському" саміті у Пітері - це підготовка до такого заслання?

Щоб розібратися із цим, із Найробі, з Кенії, зі мною вийшла на зв'язок експерт із російського пливу в Африці, які багато років слідкує за "Вагнером" і знає про його бізнес там.

Енріка Пікко, експерт Міжнародної кризової групи:

Вони з'явилися на континенті, запропонувавши послуги безпеки для режимів, яким загрожували повстанці або заколотники. Те, що вони запропонували - ніде інше не знайдеш. Найманців, які будуть у твоєму розпорядженні, які будуть діяти взагалі без правил. І поступово вони підім'яли під себе економіку, природні ресурси, чорний трафік. Але ці режими їх підтримують і захищають, адже у багатьох випадках все також потребують їхніх послуг.

Розуміючи це, Держдеп США пішов на безпрецедентні кроки. Наприклад тут, в Малі, днями запроторив до чорних санкційних списків… міністра оборони та ще двох воєначальників республіки. За контакти із "вагнерівцями". Ударили по чиновникам середньої ланки, щоб показати першим особам, що від найманців Пригожина треба дистанціюватися - щоб не відчути рестрикції на собі. Втім, це може налякати бізнес, що мав із ними справи, але все ж не лідерів країн - каже моя співрозмовниця.

Енріка Пікко, експерт Міжнародної кризової групи:

Це може бути інструментом для обмеження впливу Вагнерівців на континенті. Але, на жаль, цього замало. Навряд чи санкцій достатньо, щоб вплинути на африканських лідерів, змусити їх принципово щось змінити. Бо більшість місцевих політиків чудово розуміють, що найманці "Вагнера" безжальні, що вони чинять звірства проти мирного населення, експлуатують природні ресурси. Але з точки зору безпеки для режиму - у них альтернативи немає. Тож санкції вплинуть на бізнес Пригожина в Африці, але відповідь Заходу тут має бути скоріше політичною, ніж економічною.

І це зараз виклик для Штатів. Вичавити з Африки не тільки вагнерівців, але і мінімізувати вплив Москви на континент. Процес великий, складний, не швидкий… Але із чогось треба починати - отже і почали із приватної армії Пригожина, проти якої готується черговий санкційний пакет.