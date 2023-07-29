Хоча зникнення міністра набуло розголосу і в Китаї, і за його межами, це зовсім не унікальна ситуація.

Куди зник китайський міністр? Очільника тамтешнього МЗСу востаннє бачили на людях понад місяць тому. З того часу - ні слуху, ні духу. Йому вже навіть знайшли заміну. Що це за загадкове зникнення та як його сприймають на Заході - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Кар'єра Цинь Гана закінчилася так само швидко, як і розпочалася. В кінці минулого року він став одним із наймолодших міністрів закордонних справ Китаю. Його призначив особисто лідер країни Сі Цзиньпін, він викликав Гана з Вашингтона, де той працював послом Китаю. За 7 місяців Ган став чи не найвідомішим китайським політиком і працював начебто без жодних претензій з боку комуністичного керівництва.

А потім просто зник. Цікаво, що востаннє його бачили під час зустрічі із російським заступником міністра закордонних справ у Пекіні. Чим завинив міністр - залишається лише гадати. У соцмережах активно ширяться чутки про роман Гана із відомою китайською телеведучою. Але більш вірогідним все-таки називають "політичний прокол".

Девід Гудман, директор Центру з вивчення Китаю Сіднейського університету:

Ходять чутки, про позашлюбні стосунки, ходять чутки про фракційні міжусобиці в політбюро, в керівництві партії. Ходять чутки про рівень компетенції. Він, зрештою, не мав достатньо досвіду у дипломатії до того, як отримав цю посаду. Отже, усі ці причини можливі. Але всі вони також і неможливі. Нереально знати напевне.

Вже понад місяць Цинь Ган не з'являється на публіці. Він пропустив ряд доволі важливих зустрічей. А міністр закордонних справ Великої Британії навіть скасував свій візит до Пекіна на цьому тлі. Спочатку відсутність Гана в уряді пояснювали проблемами зі здоров'ям. А потім перестали пояснювати взагалі. Просто видалили всі згадки про нього з урядового сайту і призначили йому заміну.

Наступником Гана став..його попередник - Ван Ї. Він був міністром закордонних справ з 2013-го до кінця 22 року. І аналітики кажуть, що його призначення - рішення тимчасове, поки не знайдуть гідну заміну. Така собі демонстрація, що все під контролем. Бо ж на Заході тут же заговорили про проблеми китайської дипломатії та внутрішні чвари у верхівці КПК.

Вен-Ті Сунг, політолог, експерт з політики Китаю:

Я вважаю, що передбачуваність і прозорість є дуже важливими для регулярних діалогів і зміцнення довіри між націями. І вони важливі для міжнародної співпраці. І такі перипетії з керівництвом закордонних відносин зовсім не личать другій наддержаві світу.

Девід Гудман, директор Центру з вивчення Китаю Сіднейського університету:

Тим не менше, США прагнутимуть якнайшвидше врегулювати це питання і забути цю ситуацію. Тому що, звісно, вони сподіваються на якесь рішення, яке ближче залучить Китай у Східній Європі, в Україні та в змаганні з росією, але подивимося.

І хоча зникнення міністра набуло розголосу і в Китаї, і за його межами, це зовсім не унікальна ситуація. Високопоставлені чиновники в країні пропадали й раніше. Зазвичай вони знаходяться разом зі звинуваченнями у кримінальних справах. Але бувало й таке, що після зникнення, політики поверталися до роботи без жодних пояснень - наче нічого й не було.

Китайська політика ніколи не могла похизуватися прозорістю та підзвітністю. Втім, хто очолює міністерство закордонних справ - не так вже й важливо. Бо в Китаї зовнішню політику визначає не очільник МЗС, а Комуністична партія.