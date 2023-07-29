Рік без покарання. Україна наполягає, аби Організація Об'єднаних Націй відновила свою місію щодо розслідування теракту в Оленівці - заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Сьогодні річниця, як загарбники влаштували вибух у бараку виправної колонії в нині окупованому селищі Оленівка на Донеччині. Щонайменше 50 захисників Маріуполя тоді загинули. Наші кореспонденти поспілкувалися з родичами, чиї сини були у полоні в Оленівці, та з бійцями, які вижили у тому пеклі. Їхні спогади - далі.

Неля Шастун - мати бійця полку "Азов":

В душі я все ж таки вірю, що моя дитина жива. Благаю Бога, молю його, що я не можу залишитися сама

Це інтерв'ю ми записали торік - на наступний день після теракту в Оленівці. Неля Шастун, мати двох українських захисників, розповіла нам, що вже втратила молодшого сина під час боїв за "Азовсталь". Старшого - Микиту - росіяни взяли у полон. 29-го липня, коли росія вчинила один із найкривавіших своїх терактів, хлопець перебував саме в Оленівській колонії.

Неля Шастун - мати бійця полку "Азов":

На ворожих пабліках з'явилися списки загиблих у тому бараці. Представники Омбудсмена нам казали, що списки ніким і нічим не підтверджені. Проте ми все одно переглядали їх з єдиною метою - не знайти в них ім'я свого рідного.

Сьогодні - коли минув рік після теракту - Неля розповідає: тоді шукала будь-яку інформацію про Микиту. Одногодня від побратимів сина почула слова: "Микита схуд, але живий!".

Неля Шастун - мати бійця полку "Азов":

Вони катують і вбивають безбройних українських захисників. Бо ті воюють за свободу, а вони за рабство.

Захисника "Азовсталі" Микиту Шастуна обміняли торік 31-го грудня. Хлопець і досі з ненавистю в очах згадує день, коли російські нелюди стратили українских полонених. Микита знаходився всього за кілька метрів від місця вибуху.

Микита Шастун - боєць полку "Азов":

Було дуже неприємне відчуття після того, як нас перевели до цього цеху металообробки. Було відчуття того, що щось буде і не дуже гарне з нами. В першу ніч ми переночували, на наступну ніч в нас вже прилетіло. Я залишився я не знаю як, майже цілим, тобто в мене була там контузія, дрібні осколки по ногах та декілька опіків. Мене врятувало те, що я у ту ніч, мені дуже било світло з вікна від прожектора і я переліг головою на інший бік ліжка, до металевих сходів і це саме врятувало мені життя.

Страшна пожежа. На очах у Микити деякі бійці горіли живцем. Боєць каже - перше, що спало тоді на думку: треба знайти воду, аби загасити полум'я.

Микита Шастун - боєць полку "Азов":

Я кинув цю ідею тушити та почав пробивати сітку, щоб витягнути хлопців, показати шлях, щоб виносили 300-х. Пробивши сітку, почав бігти до охорони, щоб вони дали якусь допомогу, але ніхто не допоміг, перший час кинули просто тряпки. Я не звертав уваги на свої поранення, так неприємно по ногам, декілька опіків до самого ранку, о восьмій, ми тільки перестали грузити хлопців на камази. Хлопці дійсно помирали від ненаданої медичної допомоги. Це було таке пекло, ніхто такого не бачив - ні росіяни, ні ми такого в житті не бачили. Перші хвилин 20 напевно ніхто не знав, що треба робити.

29-го липня вона постійно перевіряла списки загиблих і поранених - згадує Наталія. Жінка знала - її син також в Оленівці. Наступного дня після теракту отримала звістку - Євген загинув.

Наталія Пашнюк-Пашнєва - матір загиблого в Оленівці військовослужбовця:

29 липня я не знаю, воно мене убило, розчавило, віра в справедливість наказ виходу в чесний полон, абсурдна така назва. Момент, коли я побачила обгорілі ліжка, в мене за все моє життя я ніколи не відчувала ось цих секундних емоцій. Тридцятого подзвонили, сказали, Наташа, наш Женя в списках загиблих. Я не воспринимала це, вірите, я до сих пір це не приймаю і в минулому часі про свого сина - я ніколи цього не прийму і не скажу що він був.

Тіло Євгена повернули додому торік у жовтні.

Наталія Пашнюк-Пашнєва - матір загиблого в Оленівці військовослужбовця:

Його повернули 10-го, я його шукала, я не знала про це. Я узнала тільки 22 червня 2023 року. Здавала ДНК, надо було це все в базу зробити і перше співпадіння було 17.02, я про нього геть не знала, мені в квітні сповістили, а вже про двойне співпадіння мені сповістили 22 червня. 30 нашу частинку я потім вже узнала возили в Гаагу, щоб можна було зробити 100 відсотковий аналіз.

Після теракту в Інтернеті з'явилися супутникові знімки колонії в Оленівці. Вже тоді - за характером руйнувань - слідчі стали робити висновки: барак було підірвано зсередини! Тобто українських героїв, які пройшли пекло "Азовсталі" та звірства російського полону, загарбники цинічно вбили. Згодом стали з'являтися й інші докази воєнного злочину.

Наталка Зарицька - дружина звільненого з полону бійця полку "Азов":

В бараку 200 було поставлено саме 200 ліжок, що це була спланована акція зі страти. Я коли переглядала відео з російських пабліків і побачила за статурою обвугленого чоловіка на мого чоловіка для мене було загадкою - чому одні тіла розкидані з відірваними кінцівками, а інші тіла настільки вигоріли. І тільки з виходом мого чоловіка з полону, він мені пояснив, що там був цех з металообробки весь просотаний мастилом. Такі деталі проливають світло і дають прямий натяк, що треба потужне міжнародне розслідування.

Олександр Заруцький - адвокат-міжнародник:

Один із шляхів допомоги - це є саме юридичне питання, тут треба побороти і перемогти те зло, яке створено росіянами в світі, яке українці зазвичай характеризують словами не все так однозначно, ми всієї правди не знаємо. Для того, щоб не склалася ситуація, при якій не все так однозначно, необхідно максимально встановити все, що відбулося в цій ситуації. Зроблене росіянами зло щодо теракту з військовими, які вже за законами та звичаями війни - це є особи які вибули із війни, вони не представляють собою загрози, вони користуються особливим захистом. Ці люди, які мали знаходитися під максимальним захистом, все, що з ними трапилось, на жаль, встановити зараз повинні українці.

Розслідуванням страти українських захисників в Оленівці нині займаються фахівці Головного слідчого управління СБУ та Офісу генпрокурора. Один із останніх висновків слідства - вибух у колонії стався внаслідок застосування реактивного термобаричного гранатомета. Рідні загиблих та бійці, яким вдалося вижити у пеклі Оленівки, вимагають справедливого покарання кожному російському кату, причетному до страти.