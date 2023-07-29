Поліцейські затримали 51-річного киянина, який у своєму заміському будинку вбив 49-річного товариша. Щоб приховати сліди злочину, підозрюваний автівкою вивіз тіло в Чернігівську область та спалив неподалік кладовища у Козелецькій громаді. Про це повідомляє Національна поліція України.

18 липня о 7-й ранку до поліції Чернігівщини надійшло повідомлення від мешканки села Нічогівка Козелецької селищної громади. Жінка виявила біля місцевого кладовища сліди згарища, у якому були кістки та людський череп.

Поліцейські та криміналісти виявили людські рештки та низку речових доказів, зокрема сліди взуття та автомобільних коліс. Вилучене направили на проведення експертних досліджень.

Керівник відділу кримінального аналізу поліції Чернігівщини Іван Андрейченко розповідає:

На місці криміналісти встановили, що загиблим був дорослий чоловік. На згарищі виявили залишки взуття 45-го розміру. Це стало вагомою зачіпкою у розкритті злочину. Щоби становити особу чоловіка, співробітники кримінального аналізу поліції Чернігівщини відпрацювали повідомлення про всіх зниклих безвісти чоловіків у Чернігівській, Київській, Полтавській областях. Це сотні людей.

Слідчі провели кропітку роботу для встановлення особи вбитого чоловіка та відтворили події, що передували злочину, розповідає начальник кримінальної поліції Чернігівщини Олександр Васильченко.

В ході оперативно-розшукових заходів нам вдалося з’ясувати, що вбитий чоловік мешкав у Києві. Востаннє він виходив на зв'язок 12 липня. Про його зникнення до поліції заявила сестра. За підтримки колег із Києва ми встановили коло спілкування вбитого. За фахом він банкір, останніх кілька років не працював. Раніше був управляючим одного з банків у Києві. Оперативники з’ясували, що напередодні зникнення чоловік відпочивав зі своїм товаришем, після чого зв'язок з ним обірвався.

Поліцейські проаналізували величезний масив інформації і зібрали всі зачіпки, які могли допомогти у розкритті зухвалого вбивства. На пошуки причетного до злочину було орієнтовано максимальну кількість особового складу поліції Чернігівщини.

28 липня за силової підтримки спецпідрозділу КОРД поліцейські затримали причетного до вбивства у його заміському будинку.

Поліція провела низку санкціонованих обшуків і зібрала переконливу доказову базу, що свідчить про причетність фігуранта до скоєння вбивства.

У ніч з 12 на 13 липня у заміському будинку підозрюваний розпивав алкоголь разом зі своїм товаришем, колишнім банкіром.

Вбивцею виявився директор інвестиційного фонду зі статутним капіталом понад 500 млн грн. Під час раптово виниклого конфлікту фінансист схопив поліно і забив ним ексбанкіра.

Зрозумівши, що накоїв, вирішив приховати сліди злочину. Для реалізації своїх злочинних планів на ранок він поїхав у гіпермаркет, де купив горючі речовини, хімічні засоби тощо. 14 липня затриманий за кермом власного позашляховика вирушив на Чернігівщину. Оперативники з’ясували, що його батько родом із невеликого села Нічогівка, тож підозрюваний добре знав місцевість. Він привіз тіло товариша до місцевого кладовища та спалив його. Після чого повернувся додому.

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 ККУ), йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

За інформацією видання "Страна.UA", ім'я жертви - Олександр Лапуцький, екс-заступник голови правління "Мотор Банку". Він працював у банку лише один рік, звільнений у 2019 році. Цей банк належить екс-керівнику Мотор-Січі Богуслаєву, який зараз проходить у справі про держзраду.

Лапуцький зник зі зв'язку 12 липня. Перестав відповідати на дзвінки, сестра почала його шукати. Він мешкав сам, у розлученні, з колишньою дружиною стосунки не підтримував.

Він зник зі зв'язку 12 липня. Перестав відповідати на дзвінки, сестра почала його шукати. Він жив сам, у розлученні, з колишньою дружиною стосунки не підтримував. З'ясувалося, що останній перетин був із його другом. Мотив встановлюється, але наскільки зрозуміло за загальною ознакою - звичайна сварка на тлі випитого. Вони напилися, друг схопив поліно і забив до смерті товариша по голові. А потім спробував приховати докази.

Друг колишнього банкіра та вбивця - директор інвестфонду Хрол А.В.