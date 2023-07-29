Впоратися з гуманітарною катастрофою людям вкотре допомагають "Білі янголи" [ Редагувати ]
Під обстрілами, без їжі та води! Так живуть жителі селища Золота Нива на Донеччині. Впоратися з гуманітарною катастрофою людям вкотре допомагають "Білі янголи.
Продуктові набори, ліки, необхідні речі. "Білі янголи" знову в дорозі, знову їдуть, аби допомогти жителям Золотої Ниви на Донеччині.
Андрій Друмов, начальник Волноваського районного управління поліції:
Золота Нива деякий час була в окупації. "Білі янголи" вже туда заїжджали. Надавали продуктові набори. Постійно підтримуємо зв'язок з військовими, які нам дають інформацію по безпечному переміщенню наших капсул.
Помічників люди тут чекають щодня. Російські окупанти гатили по селищу не шкодуючи боєприпасів. Хати тут досі стоять без даху, вікон, а деякі оселі - взагалі не придатні для життя.
- Нам тоже туди самольот жахнув. - У ваш двір? - В сіновал. В пол шестого утра проснулися, аж погріб от так підскочив. В каждого було хазяйство, по чотири, по три корови. Під бомбьожками потом як началося. Зайшли ці, як їх назвати... я даже не знаю...
Орки заходили, що тут тільки не було і танки тут ездили по улицам, и розбивалось все. Пережили все, что можно.
Катерина Сабірова, старший інспектор ВК ГУНП в Донецькій області:
Ми привезли місцевим мешканцям гуманітарку, привезли воду, якої тут нема, привезли їм речі та необхідні медикаменти. Також мешканці цього села дуже просили привезти будівельні матеріали. Можна побачити, як люди радіють, тому, що привезли поліцейські.
Люди щасливі, адже знають, що їх не залишать сам на сам з бідою.
Наша співпраця почалася давно з "Білими янголами" ми по гарячим точкам працюємо разом. Дуже все швидко, безпечно. Продумаємо маршрут. Піклуємося про безпеку людей. Ми робимо все швидко, злагоджено.
"Білі янголи" цього разу допомогли жителям Золотої Ниви впоратися із гуманітарною катастрофою! Принаймні на кілька тижнів люди будуть ситі. Їхнє селище знаходиться майже на лінії фронту і фактично відрізане від цивілізації.
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