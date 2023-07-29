До стабілізаційного пункту поранених нерідко привозять просто з поля бою.

Вони витягають бійців із лап смерті. Працюють у безпосередній близькості до передової, цілодобово допомагають пораненим. Наш наступний сюжет, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про фронтові будні найбільшого стабілізаційного пункту, що діє на Лиманському напрямку.

Кульові та осколкові поранення, відірвані кінцівки та контузії… Далеко не повний перелік травм, із якими бійці потрапляють до цього стабілізаційного пункту.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:

Янголи, що рятують життя. За моєю спиною команда медиків, в руках яких - життя пораненого. Боєць отримав уламкове поранення в голову і тепер команда лікарів працює над відновленням органів та систем.

До стабілізаційного пункту поранених нерідко привозять просто з поля бою. Замість медичної картки - заповнюють "форму 100". Це таблиця, де вказані основні дані бійця, інформація про першу медичну допомогу.

Олексій, хірург:

На першій стороні заполняє той, хто привіз, другу сторону заповнюємо ми, то єсть тут ми уточнюємо діагноз і пишемо надання допомоги, що ми зробили після цього пишемо, куди евакуювати далі пораненого результат нашої стабілізації ну і хто це робив.

Операцію завершено, стан бійця вдалося стабілізувати - ділиться Олександр. Наголошує - найважливішими завжди є перші хвилини після поранення. Від того, якої якості медичну допомогу отримав воїн у ці хвилини, залежить подальше життя людини.

Олександр, хірург:

На 90 відсотків надана домедична допомога рятує життя, якщо її не надавати, то 90 відсотків хлопців можуть не доїхати до нас. 10 відсотків доїжджають, якщо не критичне поранення. Навіть маленька цяточка на нозі приводить до того, що людина помирає. Тобто якщо попратими або на попередньому етапі не надали допомогу, то можна сказати, ця людина не доїде до нас.

Цей військовослужбовець отримав численні поранення ніг, є переломи. У першу чергу лікарі зупиняють кровотечу.

Радіон, анестезіолог:

Я забезпечую прохідність дихальних шляхів, нормалізацію діяльності серцево-судинної системи та усіх вітальних функцій, а також знеболення при оперативних втручаннях. Біль - це відчуття свідоме і відповідно людина, яка спить, коли вона непритомна, вона біль відчуває інакше саме тому анестезіолог потрібен тут, щоб знеболити, знечулити, щоб у страждаючого було менше болю.

Медики працюють швидко та злагоджено, бо точно знають - що краще вони відпрацюють у перші години після поранення, то коротшим буде період реабілітації пацієнта.