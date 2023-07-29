Зазвичай, кажуть у поліції, дзвінки надходять з місць позбавлення волі або з окупованих територій.

Більше тисячі випадків шахрайства за останні пів року зареєстровано на Тернопільщині. Це - в п'ять разів більше, ніж торік. Злочинці використовують вже традиційні схеми, вміло граючи на людських почуттях. Як не стати наступною жертвою злодіїв - з'ясовувала Жанна Дутчак.

- В мене дочка в лікарні, мені треба до неї поїхати.. - А де в лікарні? Пані, залишіться на місці.

Це відео із нагрудних камер поліцейський. Двоє правоохоронців в центрі селища Козова намагаються з'ясувати ситуацію у схвильованої пенсіонерки. Та вся її увага прикута до телефону.

Поліцію викликав пан Володимир. Він розповідає: на автостанції його увагу привернула літня жінка з пакетом грошей. Вона постійно з кимось говорила по телефону і намагалася запхати в термінал одразу велику пачку.

Володимир, житель Тернопільської обл.:

Я підбіг і бачу, що ситуація така, що жінка явно попала під вплив. Я намагався вивести її з того стану, але не виходило і реакції жодної адекватної не було. Я вибив телефон, і вибивши телефон, в ту ж секунду телефон знову дзвонить.

Чоловік зрозумів - пенсіонерка на гачку аферистів. Тож викликав поліцію. Правоохоронці прибули за лічені хвилини.

Жінка пояснила, що до неї зателефонувала невідома і представилася слідчою з Тернополя. І повідомила, що її донька потрапила у біду. Аби їй допомогти - потрібно заплатити півсотні тисяч гривень.

Дивіться, пані, ваша дочка напевно не в лікарні, це скоріш за все вам шахраї дзвонять. Зараз дуже багато шахрайств. Дзвонять кажуть, що у вас дитина в лікарні, щоб ви передали гроші, насправді то не правда. Верніться. - Вона говорила зі мною.

Попри всі переконання, пенсіонерка втекла від поліцейських. Побігла на пошту і звідти переказала аферистам 42 тисячі гривень. Що гроші віддала шахраям - зрозуміла лише вдома, коли нарешті зателефонувала родичам. І пішла вже сама в райвідділок.

Олександр Беньковський, керівник відділу поліції №1 м. Бережани ГУНП в Тернопільській області:

Поліцейськими підрозділами щодня проводяться оці необхідні дії тобто спілкування з громадами, з громадянами, з перехожими на вулиці.

Але українці і далі потрапляють на гачок шахраїв. Лише на Тернопільщині від початку року ті виманили понад півтора мільйона гривень. Найчастіше потрапляють в тенета аферистів - люди літнього віку, кажуть психологи.

Михайло Козюк, начальник сектору психологічного забезпечення УКЗ ГУНП в Тернопільській області, юридичний психолог:

Постійно тримаючи жертву на звʼязку, шахраї вводять людину в шоковий стан. Вони не дають змогу комунікувати із іншими людьми. А також звернутися за допомогою. Основне в роботі шахрая - не дати можливості вийти із стресового стану.

Від початку року тернопільські правоохоронці зареєстрували понад тисячу проваджень за фактами шахрайства. Зазвичай, кажуть у поліції, дзвінки надходять з місць позбавлення волі або з окупованих територій. І радять швидко завершити розмову і детально самим все перевірити.