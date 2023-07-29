ЗСУ на півдні знищили три російські безпілотники [ Редагувати ]
Українські військові на півдні знищили три російські безпілотники. Зокрема, у Миколаївській та Херсонській областях.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.
"В результаті бойової роботи 29 липня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 російські БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Так, у Миколаївській області військові знищили розвідувальний "Мерлін-ВР", а у Херсонській - розвідувальний "Орлан-10" та ударний "Ланцет".
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