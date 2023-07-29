Фото: ЗСУ на півдні знищили три російські безпілотники

Українські військові на півдні знищили три російські безпілотники. Зокрема, у Миколаївській та Херсонській областях.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

"В результаті бойової роботи 29 липня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 російські БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Так, у Миколаївській області військові знищили розвідувальний "Мерлін-ВР", а у Херсонській - розвідувальний "Орлан-10" та ударний "Ланцет".