Міжнародній спільноті вже час визнати, що висловлювання російського диктатора Володимира Путіна не впливають на глобальні процеси.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Час визнати, що суб'єкт "Путін" не є сьогодні особою, чиї висловлювання мають значення, чи містять хоча б дещицю правди, чи впливають на глобальні процеси та визначають перебіг подій", - написав Подоляк на сторінці у Twitter.

Він зазначив, що наразі російський диктатор може лише випрошувати "переговори хоч із кимось щодо України" та розповідати небилиці про "виведення окупантів з Київської області на прохання".

"Просто не звертайте уваги на скиглення Путіна, і тоді багато що буде оперативно вирішено", - додав він.