Рф вдарила ракетами по Запоріжжю: пошкоджені будівлі, є жертви [ Редагувати ]
Російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Внаслідок цього загинули люди. Про це повідомили у міськраді.
Російська ракета вдарила по відкритій місцевості. Однак внаслідок "прильоту" загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка поранена.
"Нелюди-окупанти вдарили по Запоріжжю ... Щирі співчуття рідним і близьким загиблих людей", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівці. Також пошкоджена будівля навчального закладу та супермаркет.
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