Російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Внаслідок цього загинули люди. Про це повідомили у міськраді.

Російська ракета вдарила по відкритій місцевості. Однак внаслідок "прильоту" загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка поранена.

"Нелюди-окупанти вдарили по Запоріжжю ... Щирі співчуття рідним і близьким загиблих людей", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівці. Також пошкоджена будівля навчального закладу та супермаркет.