Росіяни завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах [ Редагувати ]
Російські окупанти завдали ракетного удару по Сумах. В результаті чого постраждав заклад освіти.
Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.
"Російські терористи нанесли ракетний удар по закладу освіти у Сумах. На місці прильоту працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
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