Російські окупанти завдали ракетного удару по Сумах. В результаті чого постраждав заклад освіти.

Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.

"Російські терористи нанесли ракетний удар по закладу освіти у Сумах. На місці прильоту працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.