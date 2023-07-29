Російський диктатор путін цинічно заявив, що рф не викрадала українських дітей, а нібито намагалась врятувати їх з-під обстрілів.

Про це путін заявив на пресконференції з приводу саміту росія-Африка.

Диктатор заявив, що "історія" з викраденням дітей "була роздута".

"Ви знаєте: ніякого викрадення не було, були дії, направлені на порятунок дітей із зони бойових дій. Що ж дитячі будинки залишати під ударами артилерії?" - заявив він.