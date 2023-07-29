"Роздута історія": путін про викрадення українських дітей [ Редагувати ]
Російський диктатор путін цинічно заявив, що рф не викрадала українських дітей, а нібито намагалась врятувати їх з-під обстрілів.
Про це путін заявив на пресконференції з приводу саміту росія-Африка.
Диктатор заявив, що "історія" з викраденням дітей "була роздута".
"Ви знаєте: ніякого викрадення не було, були дії, направлені на порятунок дітей із зони бойових дій. Що ж дитячі будинки залишати під ударами артилерії?" - заявив він.
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