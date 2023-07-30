В тимчасово окупованому Криму росіяни проводять заходи "військово-патріотичного виховання", направлені на поширення пропаганди серед молоді.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

В рамках таких заходів був проведений "форум молодих спеціалістів "Путь Победы. Zеркало" за участю понад 120 учнів з підконтрольних окупантам ВНЗ окупованого півострову, а також представників російських окупаційних військ зі складу ЗС РФ, МВС, МНС, прокуратури.

"Організатором даного "форуму" виступало Федеральне агентство у справах молоді РФ, а головною метою було поглиблення інтеграції молоді з ТОТ Криму до соціально-культурного простору РФ", - зазначили в Центрі.

Додається, що за підсумками "форуму" створено "міжвідомчу раду", яка сприятиме реалізації заходів "військово-патріотичного виховання" молоді.