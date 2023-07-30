В Криму окупанти посилюють пропаганду серед молоді - ЦНС [ Редагувати ]
В тимчасово окупованому Криму росіяни проводять заходи "військово-патріотичного виховання", направлені на поширення пропаганди серед молоді.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
В рамках таких заходів був проведений "форум молодих спеціалістів "Путь Победы. Zеркало" за участю понад 120 учнів з підконтрольних окупантам ВНЗ окупованого півострову, а також представників російських окупаційних військ зі складу ЗС РФ, МВС, МНС, прокуратури.
"Організатором даного "форуму" виступало Федеральне агентство у справах молоді РФ, а головною метою було поглиблення інтеграції молоді з ТОТ Криму до соціально-культурного простору РФ", - зазначили в Центрі.
Додається, що за підсумками "форуму" створено "міжвідомчу раду", яка сприятиме реалізації заходів "військово-патріотичного виховання" молоді.
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