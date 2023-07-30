Росіяни атакували Дніпропетровську область “шахедами” та артилерією: які наслідки [ Редагувати ]
В ніч на 30 липня росіяни атакували Дніпропетровську область, застосовуючи артилерію та дрони-камікадзе типу Shahed.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Так, чотири рази росіяни били з артилерії по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.
А на Криворізький район противник скерував два "шахеди" - їх збили оборонці неба з ПвК "Південь".
"Уламки впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджене складське приміщення", - зазначив Лисак.
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