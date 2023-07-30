ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів й майже 15 танків: Генштаб оновив втрати ворога [ Редагувати ]
Минулої доби українські воїни ліквідували ще 480 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 245 700 одиниць живої сили.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 245 700 (+480) осіб ліквідовано;
танків - 4205 (+14) од.;
бойових броньованих машин - 8178 (+11) од.;
артилерійських систем - 4795 (+9) од.;
РСЗВ - 698 (+0) од.;
засоби ППО - 459 (+1) од.;
літаків - 315 (+0) од.;
гелікоптерів - 311 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4011 (+4) од.;
крилаті ракети - 1347 (+0) од.;
кораблі/катери - 18 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 7275 (+28) од.;
спеціальна техніка - 711 (+1) од.
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