В Херсонській області внаслідок обстрілів є поранені [ Редагувати ]
Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 69 обстрілів по території Херсонської області. Внаслідок ворожої агресії двоє людей отримали поранення.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Як відзначає голова ОВА, згідно з оперативною інформацією, протягом минулої доби ворог:
здійснив 69 обстрілів, випустивши 313 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА;
по місту Херсон ворог випустив 44 снаряди.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області й територію заводу в Херсоні. Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - пише Прокудін.
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