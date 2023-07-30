Погода в Україні сьогодні, 30 липня, буде спекотною. Але більше половини областей нашої країни накриють короткочасні дощі.

За прогнозами синоптиків, сьогодні на заході, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях очікуються дощі, але вони будуть короткочасними. Місцями можливі грози.

На решті території без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вдень буде+22 +27 градусів, а на півдні до +33 градусів спеки. Вночі температура опуститься до +12 +17. У південних областях вночі буде +18 +23 градуси.

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень очікується короткочасний дощ, а місцями - грози.

Стовпчики термометрів покажуть вдень у Києві +25 +27 градусів, а вночі +15 +17 градусів.