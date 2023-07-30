Погода в Україні 30 липня: що обіцяють синоптики [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 30 липня, буде спекотною. Але більше половини областей нашої країни накриють короткочасні дощі.
За прогнозами синоптиків, сьогодні на заході, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях очікуються дощі, але вони будуть короткочасними. Місцями можливі грози.
На решті території без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря вдень буде+22 +27 градусів, а на півдні до +33 градусів спеки. Вночі температура опуститься до +12 +17. У південних областях вночі буде +18 +23 градуси.
У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень очікується короткочасний дощ, а місцями - грози.
Стовпчики термометрів покажуть вдень у Києві +25 +27 градусів, а вночі +15 +17 градусів.
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