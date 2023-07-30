Гуменюк розповіла про новий удар по Чонгарському мосту [ Редагувати ]
Українські воїни продовжують проводити філігранну роботу й руйнувати логістику ворога на лівому березі Херсонської області.
Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Як розповіла Гуменюк, робота воїнів спрямована на руйнування планів ворога, а не руйнування інфраструктури. Пошкодження таким об'єктам, як Чонгарський міст, завдаються для того, щоб знизити їх пропускну активність. Водночас в майбутньому вони також знадобляться й нашим військовим.
"Тому робота проведена філігранно, точно, влучно, і зараз окупанти знову вишукують нові шляхи в об'їзд для того, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення. На лівому березі ворог суттєво відчуває нестачу снарядів і техніки в зв'язку з нашою бойовою роботою", - додала Гуменюк.
Збройні сили встановлюють вогневий контроль над всіма транспортно-логістичними маршрутами ворога й єдине, що може їх стримувати - наявність цивільного населення, яке росіяни використовують, чергуючи автівки з цивільними.
"Це бентежить цивільних, оскільки, намагаючись виїхати з Криму, не маючи можливості використати Кримський міст, вони намагаються об'їхати материковою частиною і потрапляють в заручники цієї військової техніки", - пояснила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".
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