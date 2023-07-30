Ракетний удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла [ Редагувати ]
Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю, вчора, 29 липня, зросла до двох.
Про це розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram-каналі.
Як пише Малашко, внаслідок удару:
- загинула 32-річна жінка й 45-річний чоловік;
- двоє жінок 36 й 55 років з легкими ушкодженнями доставлено в лікарню, де їм надано необхідну медичну допомогу.
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