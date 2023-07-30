Окупаційні війська посилили атаки у районі Мар'їнки Донецької області. Росіяни кидають у бій загони "шторм-Z", які здебільшого скаладються з в'язнів.

Про це повідомляє спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

"Продовжуємо стримувати російський наступ на околицях міста Мар'їнка. Тут зафіксовано 18 бойових зіткнень. Як особливість відзначаємо нарощування інтенсивності штурмових дій противника у Мар'їнці. Йдеться про штурми загонів "шторм-Z" із застосуванням бронегруп, особливо на напрямку Олександрівка - Мар'їнка", - зазначив речник.

Шершень назвав район Мар'їнки "найгарячішим" напрямком фронту.

Він також зазначив, що українські війська продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Своєю чергою ворог намагається контратакувати поблизу села Старомайорське Донецької області, яке нещодавно звільнили ЗСУ.

"У районі Роботине помічено посилення оборони ворога у живій силі, що прибула з Маріуполя", - додав Шершень.