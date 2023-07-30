У Сумах різко збільшилася кількість постраждалих через ракетний удар росіян 29 липня. Декількох травмованих госпіталізували.

Про це повідомляє Сумська міська рада в Facebook.

Зазначається, що за медичною допомогою звернулося 17 пацієнтів. Трьох з них госпіталізували у стані середньої тяжкості. Внаслідок атаки одна людина загинула.

Зараз на місці удару проходить обстеження зруйнованого майна та демонтаж пошкоджених конструкцій. Працюють рятувальники та спецтехніка.