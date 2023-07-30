8 людей загинули внаслідок урагану в Марій Ел. Ще 10 доставили до лікарень.

Потужний буревій обрушився на місцевість поряд з озерами Таїр та Яльчик ввечері 29 липня.

Через сильний вітер дерева та гілки падали на місцевий наметовий табір та автомобілі.

Внаслідок негоди загинули 8 людей, 10 доставили до лікарень. Двоє з них залишаються у тяжкому стані. Ще кільком десяткам постраждалих медичну допомогу надали на місці.