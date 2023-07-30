8 туристів загинули через буревій у наметовому таборі в російському Марій Ел [ Редагувати ]
8 людей загинули внаслідок урагану в Марій Ел. Ще 10 доставили до лікарень.
Потужний буревій обрушився на місцевість поряд з озерами Таїр та Яльчик ввечері 29 липня.
Через сильний вітер дерева та гілки падали на місцевий наметовий табір та автомобілі.
Внаслідок негоди загинули 8 людей, 10 доставили до лікарень. Двоє з них залишаються у тяжкому стані. Ще кільком десяткам постраждалих медичну допомогу надали на місці.
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