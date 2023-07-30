Вночі внаслідок атаки безпілотників ушкодження отримали два хмарочоси "Москва-Сіті". Аеропорт "Внуково" був зачинений на приліт та виліт, однак пізніше відновив роботу.

У міноборони рф заявили, що один БПЛА був знищений у повітрі засобами ППО над територією Одінцовського району Московської області.

Ще два безпілотники були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, впали на території комплексу нежитлових будівель IQ-кварталу в "Москва Сіті".

Попередньо внаслідок атаки безпілотника на хмарочос постраждала одна людина - це охоронець.

У другій вежі IQ-кварталу "Москва-сіті" розміщені одночасно три російські міністерства - Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінцифри.