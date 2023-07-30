Безпілотники атакували хмарочоси "Москва-Сіті" (відео) [ Редагувати ]
Вночі внаслідок атаки безпілотників ушкодження отримали два хмарочоси "Москва-Сіті". Аеропорт "Внуково" був зачинений на приліт та виліт, однак пізніше відновив роботу.
У міноборони рф заявили, що один БПЛА був знищений у повітрі засобами ППО над територією Одінцовського району Московської області.
Ще два безпілотники були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, впали на території комплексу нежитлових будівель IQ-кварталу в "Москва Сіті".
Попередньо внаслідок атаки безпілотника на хмарочос постраждала одна людина - це охоронець.
У другій вежі IQ-кварталу "Москва-сіті" розміщені одночасно три російські міністерства - Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінцифри.
по темі
Український FPV-дрон перетворив російський Солнцепьок на купу брухту. Це - результат потужної роботи спецпризначенців СБУ безпілотником Пегас, який придбали в межах Армії дронів за кошти компанії Everstake
Ісламська Республіка представила модернізовану версію безпілотника Shahed-149
Уночі 12 липня російські війська випустили 15 дронів-камікадзе в напрямку України
Сили протиповітряної оборони змогли збити всі російські ударні безпілотні апарати,
У Сумах різко збільшилася кількість постраждалих через ракетний удар росіян 29 липня. Декількох травмованих госпіталізували