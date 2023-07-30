У лобовому ДТП у Вознесенську загинули троє людей (фото) [ Редагувати ]
Троє загиблих та ще троє постраждалих – слідчі встановлюють обставини страшної ДТП у Вознесенську. Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
У суботу, 29 червня, близько 23:50 у Вознесенську на вулиці Київській, в районі автозаправної станції сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів ВАЗ-210990, за кермом якого перебував 20-річний чоловік та Suzuki Vitara.
Внаслідок лобової аварії водій ВАЗ-210990 та двоє його пасажирів віком 19-ти і 23-ти років загинули, ще двоє пасажирів 22-х та 26-ти років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
Травм зазнав і 57-річний водій Suzuki Vitara. Усі травмовані були доставлені до медичного закладу.
Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики. Встановлюються усі обставини та причини автопригоди.
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