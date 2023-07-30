Американський боксер Теренс Кроуфорд переміг співвітчизника Еррола Спенса у 12-раундовому поєдинку. Бій, що проходив у Лас-Вегасі (США, штат Невада), завершився нокаутом у дев'ятому раунді.

35-річний Кроуфорд став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 66,68 кг. Він захистив титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) та отримав титули Всесвітньої боксерської ради (WBC), Міжнародної боксерської федерації (IBF) та Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), які раніше належали Спенсу.

Кроуфорд володіє поясом WBO з 2018 року, він захистив його всьоме.

Для Кроуфорда перемога стала 40-ю у професійній кар'єрі (31 нокаутом). Він жодного разу не програвав. Для 33-річного Спенса поразка стала першою в кар'єрі за 28 перемог (22 нокаутом). Він володів поясами IBF з 2017 року, WBC - з 2019 року, WBA - з 2022 року.

Кроуфорд став першим боксером в історії, який завоював звання абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях, коли кількість професійних версій розширилася до чотирьох. У 2017 році він досяг цього у вазі до 63,5 кг. По три пояси чемпіона світу за престижними версіями завойовував американець Евандер Холіфілд у ваговій категорії до 90,71 кг та у надважкій вазі.

Загалом Кроуфорд ставав чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

На даний момент абсолютними чемпіонами світу у професійному боксі є лише чотири людини. Окрім Теренса Кроуфорда це Девін Хейні (США, до 61,23 кг), Джермелл Чарло (США, до 69,9 кг) та Сауль Альварес (Мексика, до 76,2 кг).