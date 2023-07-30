Власник компанії SpaceX Ілон Маск не дозволив українській армії підключатися до мережі супутників Starlink біля окупованого Криму. Про це повідомили джерела The New York Times. За інформацією газети, підприємець кілька разів обмежував доступ до свого супутникового інтернету під час війни.

NYT опублікувала матеріал про те, як мільярдер Маск став "домінуючою силою" у галузі технології супутникового інтернету на прикладі війни в Україні.

Питання Starlink у березні обговорювалося головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Залужний начебто заявив, що Київ залежить від використання Starlink на полі бою та Україна хоче обговорити забезпечення доступу до інтернету та покриття видатків на цю послугу. Він також запитав, чи має США "оцінку Маска", але американські чиновники не відповіли на це питання.

Starlink не працює на окупованій території, тож українські військові залишалися без зв'язку, коли восени 2022 року намагалися відбити у росії території.

Starlink є єдиною можливістю отримання доступу до інтернету в зоні бойових дій. Мережа "використовується в Україні для координації ударів безпілотників та збору розвідувальної інформації". Джерела газети стверджують, що Маск кілька разів обмежував доступ до проекту під час війни.

Підприємець у 2022 році відхилив запит українських військових на підключення до мережі біля Криму. За даними NYT, Київ хотів використати зв'язок для атак по російських кораблях у Чорному морі морськими безпілотниками, начиненими вибухівкою.

Американські чиновники зідзвонювалися з Маском і переконували дати українцям можливість використовувати інтернет не лише в оборонних, а й наступальних операціях.

Пентагон начебто домовився придбати для України термінали Starlink, які Маск не зможе відключати.

Провайдер супутникового інтернету Starlink з грудня підвищив вартість послуг для українців з $60 до $75 на місяць.

У лютому 2023 року SpaceX обмежила українським військовим доступ до супутникового зв'язку Starlink для керування безпілотниками.