Боєць змішаних єдиноборств (ММА) зі США Джастін Геджі переміг іншого американця - Дастіна Пор'є - у головному бою 291-го турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у Солт-Лейк-Сіті.

Бій закінчився нокаутом у другому раунді - Пор'є пропустив удар ногою в голову.

Таким чином, Геджі взяв у Пор'є реванш за поразку у 2018 році. Йому дістався пояс "Найнебезпечнішого мерзотника" (BMF-пояс). У 2019 році цей пояс вперше отримав американець Хорхе Масвідаль після перемоги над Нейтом Діасом.

Джастіну Гетжі 34 роки. На його рахунку 25 перемог та 4 поразки. На рахунку 34-річного Дастіна Пор'є 29 перемог та 8 поразок.