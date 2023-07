Боєць змішаних єдиноборств (ММА) зі США Джастін Геджі переміг іншого американця - Дастіна Пор'є - у головному бою 291-го турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у Солт-Лейк-Сіті.

Бій закінчився нокаутом у другому раунді - Пор'є пропустив удар ногою в голову.

Octagon-side for THE knockout of the night from @Justin_Gaethje 🔥 #UFC291 pic.twitter.com/8NJBHH16Y4