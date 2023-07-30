Геджі нокаутував Пор'є у головному бою UFC 291 (відео) [ Редагувати ]
Боєць змішаних єдиноборств (ММА) зі США Джастін Геджі переміг іншого американця - Дастіна Пор'є - у головному бою 291-го турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у Солт-Лейк-Сіті.
Бій закінчився нокаутом у другому раунді - Пор'є пропустив удар ногою в голову.
Octagon-side for THE knockout of the night from @Justin_Gaethje 🔥 #UFC291 pic.twitter.com/8NJBHH16Y4— UFC (@ufc) July 30, 2023
Таким чином, Геджі взяв у Пор'є реванш за поразку у 2018 році. Йому дістався пояс "Найнебезпечнішого мерзотника" (BMF-пояс). У 2019 році цей пояс вперше отримав американець Хорхе Масвідаль після перемоги над Нейтом Діасом.
Джастіну Гетжі 34 роки. На його рахунку 25 перемог та 4 поразки. На рахунку 34-річного Дастіна Пор'є 29 перемог та 8 поразок.
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