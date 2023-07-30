Україна з Ольгою Харлан поступилася Франції у півфіналі чемпіонату світу з фехтування (відео) [ Редагувати ]
Україна з Ольгою Харлан поступилася у півфіналі Франції на чемпіонаті світу з фехтування у жіночій командній шаблі - 32:45. На українок очікує бронзовий фінал.
У матчі за "бронзу" наша команда з жіночої шаблі у складі Ольги Харлан, Юлії Бакастової, Аліни Комащук та Олени Кравацької протистоятиме Південній Кореї, яка програла в іншому півфіналі Угорщині (39:45).
Поєдинок відбудеться о 14:10. Дивитися можна тут.
У чвертьфіналі українки з Ольгою Харлан у драматичному бою здолали США.
Українки спершу відігралися з рахунку 11:20, тоді втратили перевагу "+5" (з 35:30 в 39:40). Зрештою, результат визначив "чемпіонський" укол від Ольги Харлан - 45:44.
Перед стартом командної першості Україна ризикувала залишитися без своєї лідерки Ольги Харлан. У першому раунді Ольга перемогла росіянку Ганну Смірнову та відмовилася потиснути їй руку. За це отримала дискваліфікацію, але у підсумку її відсторонення від участі у чемпіонаті світу призупинили.
Міжнародний олімпійський комітет надіслав листа Харлан, у якому повідомили про її автоматичний допуск до Олімпіади-2024.
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