Україна з Ольгою Харлан поступилася у півфіналі Франції на чемпіонаті світу з фехтування у жіночій командній шаблі - 32:45. На українок очікує бронзовий фінал.

У матчі за "бронзу" наша команда з жіночої шаблі у складі Ольги Харлан, Юлії Бакастової, Аліни Комащук та Олени Кравацької протистоятиме Південній Кореї, яка програла в іншому півфіналі Угорщині (39:45).

Поєдинок відбудеться о 14:10. Дивитися можна тут.

У чвертьфіналі українки з Ольгою Харлан у драматичному бою здолали США.

Українки спершу відігралися з рахунку 11:20, тоді втратили перевагу "+5" (з 35:30 в 39:40). Зрештою, результат визначив "чемпіонський" укол від Ольги Харлан - 45:44.

Перед стартом командної першості Україна ризикувала залишитися без своєї лідерки Ольги Харлан. У першому раунді Ольга перемогла росіянку Ганну Смірнову та відмовилася потиснути їй руку. За це отримала дискваліфікацію, але у підсумку її відсторонення від участі у чемпіонаті світу призупинили.

Міжнародний олімпійський комітет надіслав листа Харлан, у якому повідомили про її автоматичний допуск до Олімпіади-2024.