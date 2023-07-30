В Анталії у ДТП загинула гід-українка (фото) [ Редагувати ]
У місті Аланії, що в курортній Анталії на південному заході Туреччини, екскурсійний мікроавтобус, який перевозив казахських туристів, потрапив у ДТП за участю вантажівки.
Загинули двоє людей, зокрема одна громадянка України, 12 постраждали, повідомляє агентство Anadolu.
Автобус з туристами врізався у вантажівку, яка зупинилася на світлофорі. На місці аварії загинули водій автобуса (турок) та гід-українка (Д.В.).
З 12 постраждалих 6 осіб отримали тяжкі травми та госпіталізовані до лікарень Аланії та Манавгата. Водія вантажівки доставлено до відділу поліції для допиту.
У МЗС України підтвердили "Суспільному" загибель українки:
Сьогодні вранці на трасі Аланія-Анталія поблизу селища Окурджалар сталася ДТП. Мікроавтобус, який перевозив туристів (громадян Казахстану) з готелю в аеропорт врізався в вантажівку, що зупинилася на світлофорі. Загинув водій - громадянин Туреччини і гід - громадянка України.
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