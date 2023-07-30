У місті Аланії, що в курортній Анталії на південному заході Туреччини, екскурсійний мікроавтобус, який перевозив казахських туристів, потрапив у ДТП за участю вантажівки.

Загинули двоє людей, зокрема одна громадянка України, 12 постраждали, повідомляє агентство Anadolu.

Автобус з туристами врізався у вантажівку, яка зупинилася на світлофорі. На місці аварії загинули водій автобуса (турок) та гід-українка (Д.В.).

З 12 постраждалих 6 осіб отримали тяжкі травми та госпіталізовані до лікарень Аланії та Манавгата. Водія вантажівки доставлено до відділу поліції для допиту.

У МЗС України підтвердили "Суспільному" загибель українки: