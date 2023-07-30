Українських військових взують у кросівки [ Редагувати ]
У речовому забезпеченні військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту з'являться тактичні кросівки. Про це повідомило Міністерство оборони.
Вперше у ЗСУ: "тактичні кросівки" вже на етапі військово-дослідних випробувань
Понад 10 українських фірм зголосилися надати свої моделі комфортних напівчеревиків для тестового носіння потенційними споживачами.
Перший етап випробувань військовослужбовцями на зручність та комфорт завершився.
Після отримання відгуків з військ, офіцери опрацьовують технічну специфікацію кросівок з урахуванням рекомендацій та пропозицій військовослужбовців.
А далі - затвердження зразка-еталону. Результатом проробленої роботи є прийняття на забезпечення ЗСУ та ДССТ нового предмета речового майна або апгрейд вже існуючих.
Навесні 2023 року Міноборони повідомило про розробку військової форми та бронежилетів для жінок-військових.
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