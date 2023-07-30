У речовому забезпеченні військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту з'являться тактичні кросівки. Про це повідомило Міністерство оборони.

Вперше у ЗСУ: "тактичні кросівки" вже на етапі військово-дослідних випробувань

Понад 10 українських фірм зголосилися надати свої моделі комфортних напівчеревиків для тестового носіння потенційними споживачами.



Перший етап випробувань військовослужбовцями на зручність та комфорт завершився.



Після отримання відгуків з військ, офіцери опрацьовують технічну специфікацію кросівок з урахуванням рекомендацій та пропозицій військовослужбовців.

А далі - затвердження зразка-еталону. Результатом проробленої роботи є прийняття на забезпечення ЗСУ та ДССТ нового предмета речового майна або апгрейд вже існуючих.

Навесні 2023 року Міноборони повідомило про розробку військової форми та бронежилетів для жінок-військових.

Нагадаємо, цього тижня в Україні набули чинності норми закону про доплати військовим. Він передбачає, що захисники отримуватимуть щомісячну додаткову винагороду у розмірі від 30 000 до 100 000 грн за безпосередню участь у бойових діях чи виконання інших бойових завдань.