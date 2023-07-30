Папа Римський Франциск закликав російську владу відновити зернову угоду, в рамках якої Україна могла експортувати зерно з чорноморських портів, незважаючи на війну. Відповідну заяву понтифік зробив після недільної проповіді.

Не забуватимемо молитися за Україну, де війна призводить до нищення всього, навіть зерна… Закликаю своїх братів і владу російської федерації повернутися до Чорноморської ініціативи, щоб зерно могло перевозитися у безпеці.

Звертаючись до присутніх на площі Святого Петра, глава Римокатолицької церкви сказав, що зерно - це Божий дар, щоб нагодувати людство, а нищення його військовими є серйозною образою для Бога.

Волання мільйонів братів і сестер, які страждають від голоду, здіймаються до Небес.

Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась.

17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.

19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.

У рамках зернової угоди Україна експортувала майже 33 млн тонн продовольства.