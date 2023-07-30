У неділю, 30 липня, президент України Володимир Зеленський провів в Івано-Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Про це повідомляється у Facebook глави держави.

На засіданні розглянули, зокрема, підготовку до майбутньої зими та питання місцевих бюджетів.

Дуже важливе засідання саме зараз, коли є час підготуватися до зимового сезону як на державному рівні, так і на рівні областей та громад. Маємо бути свідомі того, що російські терористи спробують продовжити атаки проти української енергетики, проти нормального життя людей. Але наша незламність має перемогти.

Що стосується місцевих бюджетів, то вони, за його словами, повинні витрачатися з державницької позиції.