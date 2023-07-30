Спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень заявив, що українським захисникам доводилося просуватися по мінним полям для звільнення села Старомайорське у Донецькій області. Окупанти залишили багато пасток.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що українські воїни звільнили Старомайорське в умовах тотально мінування. За його словами, операція була унікальною.

Коли наші штурмовики перейшли за середину села Старомайорське, на південну околицю, то зіштовхнулися з тотальним мінуванням. Росіяни замінували все що тільки можливо, навіть наші спеціалісти зі ССО були озадачені, наші інженери мали багато роботи, а сапери вдавалися до різних хитрощів при розмінуванні.

Як розповів речник, було багато пасток, які залишили окупанти. Штурмовики просувалися зі спеціальними знаряддями, щоб знімати ворожі розтяжки, а потім робили підрив.

Якщо пелюстку (міну, - ред.) знаходили, то довгою палкою треба було по ній бити, щоб пелюстка підірвалася. Як правило протипіхотні міни не чіпають, їх тільки помічають, бо під ними можуть бути допоміжні гранати.

Шершень зазначив, що українські інженери не змогли евакуювати трофейну техніку зі Старомайорського через мінні поля.