Міноборони тестує тактичні кросівки для військових [ Редагувати ]
Міністерство оборони України тестує зразки "тактичних кросівок" для українських військовослужбовців. Вже завершився перший етап випробувань. Про це повідомляє Міноборони України в Telegram.
Міністерству представили свої моделі тактичних кросівок понад десять українських фірм. Вони уже пройшли перший етап випробувань (тестове носіння) на зручність та комфорт.
Далі взуття мають пройти технічну специфікацію з урахуванням рекомендацій та пропозицій військових, після чого буде затверджено зразок-еталон.
Результатом проробленої роботи є прийняття на забезпечення ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту нового предмета речового майна або апгрейд вже існуючих.
Зараз військові за нормативами мають забезпечуватися напівчеревиками, літніми берцями / літніми черевиками, зимовими берцями, казармовими капцями, утепленими бахілами та гумовими чоботами
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