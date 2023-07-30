Міністерство оборони України тестує зразки "тактичних кросівок" для українських військовослужбовців. Вже завершився перший етап випробувань. Про це повідомляє Міноборони України в Telegram.

Міністерству представили свої моделі тактичних кросівок понад десять українських фірм. Вони уже пройшли перший етап випробувань (тестове носіння) на зручність та комфорт.

Далі взуття мають пройти технічну специфікацію з урахуванням рекомендацій та пропозицій військових, після чого буде затверджено зразок-еталон.

Результатом проробленої роботи є прийняття на забезпечення ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту нового предмета речового майна або апгрейд вже існуючих.

Зараз військові за нормативами мають забезпечуватися напівчеревиками, літніми берцями / літніми черевиками, зимовими берцями, казармовими капцями, утепленими бахілами та гумовими чоботами