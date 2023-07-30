"Війна повертається на територію рф" - Зеленський [ Редагувати ]
У неділю, 30 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що війна, розв'язана росіянами в Україні, починає переходити на територію росії. Це природний і неминучий процес. Про це він сказав під час відеозвернення.
Як наголосив глава держави, російська агресія зазнала банкрутства на полі бою в Україні.
Сьогодні вже 522 день як триває так звана "спеціальна воєнна операція", яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцнішою. Поступово війна повертається на територію росії. До її символічних центрів та військових баз. Це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес.
Водночас Зеленський попередив, що взимку росіяни можуть знову вдатися до енергетичного терору.
Маємо бути свідомі, що як минулого року, так і цієї зими російські терористи можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах.
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