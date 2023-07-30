Під час виступу Alyona Alyona сталася стрілянина [ Редагувати ]
У суботу, 29 липня, на фестивалі Rotterdam Unlimited у Нідерландах під час виступу Alyona Alyona сталася стрілянина.
В глядацькій зоні під час виступу артистки відбулося дві стрілянини - і в результаті другої постраждали троє людей.
За словами самої Alyona Alyona, спочатку вона не зрозуміла, що коїться, а потім через підписників вона дізналась про стрілянину неподалік від місця виступу.
На передостанній пісні, 5 частина людей, десь далеко в кінці, де вони стояли, почала кудись бігти. Я подумала, можливо, артист на іншій сцені виступає і вони побігли на свого улюбленого виконавця, бігли не швидко. Мені написав мій підписник, про те, що вони з сестрою йшли на мій концерт, почули стрілянину, почав бігти народ і вони зупинились і сховались за рогом, коли прийшли, концерт вже закінчився.
Як з'ясувалося, під час фестивалю і саме виступу Alyona Alyona було дві стрілянини. Під час першої ніхто не постраждав, а під час другої – троє людей. Що саме спричинило стрілянину на великому фестивалі у Роттердамі, наразі невідомо.
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