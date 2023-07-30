Зеленський відреагував на звернення Папи Римського до рф [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський заявив, що звернення Папи Римського Франциска до росії з вимогою повернутися до "зернової угоди" є важливим закликом. Про це він допис у Twitter.
Важливий заклик Понтифіка до москви - відновити Чорноморську зернову ініціативу. Реакція світових духовних лідерів на російський ракетний терор і знищення української аграрної продукції є вкрай важливою, щоб убезпечити від продовольчої кризи весь світ, і особливо народи Африки й Азії, які найбільше потерпають від загрози голоду.
Зеленський додав, що Україна є та буде гарантом продовольчої безпеки світу, але зараз головне - зупинити російський терор і повністю реалізувати українську формулу миру.
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