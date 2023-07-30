Удар рф по Сумах: Зеленський зробив заяву [ Редагувати ]
У неділю, 30 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки надвечір завершився розбір завалів у Сумах на місці влучання російської ракети.
Терористи вдарили по одному з міських навчальних закладів. Двоє людей загинули... Мої співчуття рідним і близьким.
"Двадцятеро людей постраждали від цього удару. Повністю зруйновано навчальний корпус училища: чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи. Російські нелюди щодня додають світові аргументів, що лише поразка Росії та чіткі гарантії безпеки для України здатні убезпечити життя від цього терору", - сказав президент.
Загалом у рятувальній операції та розбиранні завалів у Сумах були задіяні 285 людей. Я дякую кожному й кожній, дякую за вашу сумлінність і відданість Україні! Особливо відзначу молодшого сержанта Андрія Горового, сержанта Максима Власова, старшого прапорщика Сергія Гордієнка, капітана Сергія Трофімова та підполковника Віталія Федоренка. Дякую, хлопці! Кожне врятоване життя – це програш Росії, і маємо робити все можливе, щоб держава-терорист лише програвала.
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