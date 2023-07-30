У неділю, 30 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки надвечір завершився розбір завалів у Сумах на місці влучання російської ракети.

Терористи вдарили по одному з міських навчальних закладів. Двоє людей загинули... Мої співчуття рідним і близьким.

"Двадцятеро людей постраждали від цього удару. Повністю зруйновано навчальний корпус училища: чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи. Російські нелюди щодня додають світові аргументів, що лише поразка Росії та чіткі гарантії безпеки для України здатні убезпечити життя від цього терору", - сказав президент.