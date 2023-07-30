У неділю, 30 липня, українські військові продовжують ведення наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Протягом доби ворог завдав чотири ракетних та 34 авіаційних удари. Зокрема, застосував чотири ударних дрони типу Shahed-136, усі - знищено. Також РФ здійснила 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема, постраждали Бучки, Грем’яч Чернігівської області; Порохонь, Ситне Сумської області та Ветеринарне, Козача Лопань, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка та Куп’янськ у Харківській області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки, Серебрянки і Спірного у Донецькій області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Білої Гори та Костянтинівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Білокузьминівка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка та Костянтинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Керамік, Авдіївка, Водяне та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка та Побєди Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Гостре та Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування ЗСУ.

Завдав авіаційного удару в районі Зміївки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Антонівка, Берегове та Велетенське Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України, значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ, які фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів. Зокрема, в місті Сватове Луганської області, територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян. Їх вже майже тиждень окупанти не вивозять. Через це в місті відчутний нестерпний трупний запах.

Водночас, у місті Старобільськ, загарбники примусово перемістили частину цивільного медичного персоналу із місцевих медзакладів до так званих військових шпиталів для надання медичної допомоги пораненим окупантам. Внаслідок чого місцеві жителі похилого віку скаржаться на відсутність можливості отримати хоч якесь лікування.

Втрати ворога

Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також українські захисники знищили чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, а також два райони зосередження особового складу окупантів.