Україна та США наступного тижня почнуть переговори щодо угоди про гарантії безпеки.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Україна розпочне перемовини із США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій вже наступного тижня. Ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО, що є найнадійнішою гарантією безпеки", - сказав Єрмак під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Ця угода буде укладена в рамках декларації, яку країни G7 погодили на саміті НАТО у Вільнюсі. В цій декларації Україні пообіцяли надати гарантії безпеки, які будуть діяти, поки вона не приєднається до НАТО.

"До цієї декларації вже приєдналися більше десятка інших країн, і майже кожного тижня приєднуються нові держави. З учасниками декларації Україна укладе систему двосторонніх договорів, що міститимуть конкретні гарантії безпеки. Зараз ми працюємо над двосторонніми угодами з кожним з цих партнерів", - зазначив Єрмак.

Він додав, що гарантії безпеки будуть являти собою конкретні та довготривалі зобов’язання, що забезпечать перемогу України зараз та дозволять їй стримувати російську агресію у майбутньому. Йдеться про оборонну та фінансову підтримку, а також про санкції й покарання рф.