У Сумах завершили розбір завалів на місці вчорашнього ракетного удару по будівлі профтехучилища. Сьогодні ж правоохоронці показали перші хвилини після російського удару по місту.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

Так, патрульна поліція опублікувала у своєму Telegram-каналі запис, зроблений боді-камерою поліцейських, які першими прибули на місце ракетного удару.

"Одна група патрульних одразу побігла надавати домедичну допомогу постраждалим від вибуху. Також вони оглянули всі пошкоджені приміщення та евакуювали з них громадян", - розповіли в поліції.