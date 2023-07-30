Ракетний удар по Сумах: відео з першими хвилинами після атаки [ Редагувати ]
У Сумах завершили розбір завалів на місці вчорашнього ракетного удару по будівлі профтехучилища. Сьогодні ж правоохоронці показали перші хвилини після російського удару по місту.
Про це повідомляє Патрульна поліція України.
Так, патрульна поліція опублікувала у своєму Telegram-каналі запис, зроблений боді-камерою поліцейських, які першими прибули на місце ракетного удару.
"Одна група патрульних одразу побігла надавати домедичну допомогу постраждалим від вибуху. Також вони оглянули всі пошкоджені приміщення та евакуювали з них громадян", - розповіли в поліції.
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