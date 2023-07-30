За словами керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, незабаром українські військові зможуть повернути Крим, тобто операція зі звільнення тимчасово окупованого півострова відбудеться до Різдва.

Про це повідомляє видання Sunday Express.

Операції включатимуть удари з повітря, суші і моря і підтримуватимуться запасом ракет великої дальності, що поставляються з Великобританії, США та Німеччини.

Як інформує британський таблоїд, понад дві тисячі елітних українських спецпризначенців прибули на відповідні навчання, де їх навчатимуть використовуватимуть техніку для підриву і паралічу російських військ у Криму. Наразі тренування відбуваються в закритому навіть для усіх інших військових підрозділів бойовому таборі в Окехемптоні в графстві Девон.

Водночас дві інші секретні сили вестимуть паралельні атаки. Операція включатиме удари з повітря, суші та моря.

"В інших місцях бронетанкові підрозділи прориватимуть оборону", — йдеться у матеріалі.

Зазначені операції відбуватимуться за підтримки ракет великої дальності, що поставляються з самої Великобританії, США, а також Німеччини.

Видання додає, що високопоставлений представник британського військового відомства розповів, що акцент роблять на використанні гнучкої тактики НАТО, щоб допомогти українським військам "сформувати бойовий простір" перед тим, як завдати удару в "серце ворога".

"Операція з його відвоювання буде операцією з розгортання численних атак на російські війська. Ми можемо навчити їх нашій тактиці й показати, як користуватися технікою, але успіх буде залежати від здатності українців швидко адаптуватися і долати труднощі", – зазначив співрозмовник видання.